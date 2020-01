M5S: Lollobrigida a Buffagni, ‘Fdi cresce mentre voi dimezzate voti’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Fa davvero sorridere il viceministro grillino Buffagni che per sfuggire alle domande sulle difficoltà del suo partito prova a paragonare i loro voti con quelli di Fratelli d’Italia. Peccato che in tutte le ultime elezioni Fdi è cresciuta arrivando quasi a triplicare i voti delle politiche mentre proprio il M5S nello stesso arco temporale li ha visti dimezzare”. Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida.“Milioni di elettori -aggiunge- hanno abbandonato il M5S reo di aver accettato improbabili alleanze, anche con l’odiato Pd, pur di rimanere abbarbicati alle poltrone. Al contrario, la coerenza e la bontà delle proposte hanno premiato Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, che nei sondaggi di gradimento dei più importanti leader scala la vetta arrivando in cima alle preferenze degli ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

