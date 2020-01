Hisense al CES 2020 con le nuove smart TV LCD e Quantum Dot (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al CES 2020, come già fatto da parte di LG e Philips, anche il produttore cinese Hisense ha presentato la sua nuova gamma completa di smart TV. Si tratta delle serie U9K, U8QF e U7QF, tutte basate su tecnologia Quantum Dot e risoluzione 8K (U9K), o 4K (U8QF e U7QF) e della serie U9X, con tecnologia LCD a doppia modulazione. Partiamo dalla famiglia top gamma, U9X, che comprende un unico modello, H75U9K. Si tratta di un pannello QLED (Quantum Dot) con diagonale di 75 pollici e risoluzione 8K, che dovrebbe avere una luminosità massima di 1500 cd/m2, una frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il televisore supporta poi i principali standard del mercato come HDR10+, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos ed è dotato di tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale e deep learning, in grado di elevare la risoluzione dei video a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

