Due per mille, 4 milioni in più ai partiti. Crescono Pd, Lega e Fdi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Boccata di ossigeno per i partiti con il 2 per mille, il nuovo finanziamento pubblico con il quale i contribuenti - se vogliono - possono donare alle forze politiche... Leggi la notizia su ilsole24ore

juventusfc : 10' | ?? | Batte il penalty @Cristiano ed è GOOOOOOL! SIUUUUUU ALL'OLIMPICOOOOO! Due a zero per noi! Powered by… - micillom5s : Salvatore Micillo @micillom5s #RedditodiCittadinanza parte la Fase due. Coloro che percepiscono il beneficio (previ… - officialmaz : Mi viene chiesto qui su Twitter ma io non so rispondere. Due infortuni al ginocchio nella stessa partita e non per… -