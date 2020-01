Disastro aereo in Iran, Trudeau: “Giustizia sarà fatta” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Giustizia sarà fatta“: lo ha affermato il primo ministro canadese in riferimento al Disastro aereo che ha coinvolto il Boeing ucraino su cui viaggiavano 57 cittadini canadesi, abbattuto dall’Iran per errore dopo il decollo da Teheran. Trudeau ha aggiunto che pretende risposte dall’Iran, che ha ammesso il fatale errore: “Questa tragedia non sarebbe mai dovuta avvenire“, “giustizia sarà fatta e chi è responsabile dovrà pagare“. “Non ci fermeremo finché non avremo risposte“.L'articolo Disastro aereo in Iran, Trudeau: “Giustizia sarà fatta” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

