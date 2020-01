Brumotti aggredito a Monza, ferito il suo cameraman (Di lunedì 13 gennaio 2020) Monza, aggredito l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Il cameraman della sua troupe è stato ferito con un coltello dalla lama spezzata. Nuova disavventura per Brumotti: un cameraman della troupe è stato ferito a Monza, dove la squadra di Striscia la Notizia stava girando un servizio per testimoniare lo spaccio di droga nella zona. Striscia la Notizia, aggredito cameraman della troupe di Brumotti Stando alle informazioni raccolte, gli spacciatori hanno aggredito Brumotti e la sua troupe. L’inviato è stato spinto ed è caduto in terra. Il cameraman, un uomo di cinquantuno anni, è stato colpito probabilmente dopo essere stato scambiato per un poliziotto. L’operatore ha rimediato ferite da taglio dopo essere stato colpito con un coltello. Fonte foto: https://www.facebook.com/vittorioBrumotti La nota di Striscia la Notizia I fatti sono stati ... Leggi la notizia su newsmondo

