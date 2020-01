**Borsa: Consob, in primo semestre 2019 capitalizzazione in aumento del 6,4%** (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – capitalizzazione di Borsa in aumento del 6,4% e rapporto fra capitalizzazione e Pil al 30% rispetto al 28,2% a fine 2018. In calo il volume degli scambi di azioni (-27,9%) e di derivati azionari (-32,2%), rispetto al primo semestre 2018. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino statistico della Consob, disponibile online, che riporta i dati sulle società quotate e l’intermediazione finanziaria nel primo semestre 2019.L'articolo **Borsa: Consob, in primo semestre 2019 capitalizzazione in aumento del 6,4%** sembra essere il primo su CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

