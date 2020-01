Barone Rosso 13 gennaio: Phil Palmer e Numa Palmer, Marco Ferradini, Ilaria Argiolas, Keep On e Doc Servizi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stasera torna il Barone Rosso dopo la pausa natalizia. Chi ci sarà? La musica live e racconti di verità. Sì, ma gli ospiti? Phil Palmer e Numa Palmer, Marco Ferradini, Ilaria Argiolas, rappresentanti di Keep On e Doc Servizi. https://www.youtube.com/watch?v=YbC6buN2Ns0 Dove si possono vedere le 3 ore in diretta del Barone Rosso? Sulle homepage di www.optimagazine.com www.redronnie.tv www.roxybar.tv Pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich di Red Ronnie Backstage nelle storie e dirette Instagram di redronnieroxybar Cambia qualcosa dall’anno scorso? Sì, una maggiore consapevolezza e determinazione nell’agire. Ormai nessuno racconta più la musica in Italia, non ci sono live in televisione (a parte trasmissioni karaoke dove chiunque canta canzoni famose). Le radio propongono una marmellata di canzoni famose immerse in spot pubblicitari che ... Leggi la notizia su optimaitalia

