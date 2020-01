Assassin’s Creed Ragnarok, prime indiscrezioni (Di martedì 14 gennaio 2020) by Hynerd.it Occhi puntati sul nuovo capitolo della saga Secondo indiscrezioni apparse in rete e diffuse da Reddit, 4chan e IGN, si comincerebbe ad avere un’idea seppure ancora approssimata del nuovo capitolo della conosciutissima ed apprezzata saga di casa Ubisoft, il cui successo indiscusso ne rappresenta un meritato fiore all’occhiello: sto parlando di Assassin’s Creed Ragnarok titolo, ancora provvisorio, con cui il gioco appare già negli elenchi di Amazon Germania e GameStop. Il suo debutto sarebbe previsto per il prossimo autunno, la data potrebbe essere il 29 settembre 2020, sviluppato per le piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia, mentre la sua presentazione dovrebbe coincidere con quella della ormai tanto attesa PS5, ovvero febbraio 2020. La trama questa volta avrebbe come sfondo l’epopea vichinga in ... Leggi la notizia su hynerd

