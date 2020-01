Usa a Iraq: congeleremo i vostri conti

Iraq verranno bloccati i conti correnti aperti in banche Usa dove finiscono gli introiti del petrolio. E' quanto minaccia l'amministrazione Trump, secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari anonimi del Dipartimento di Stato. L'Iraq vedrebbe così bloccati miliardi di dollari, cosa che potrebbe causare il crollo del governo e dell'economia. Secondo il Wsj, il saldo a nome di Bagdad alla Federal Reserve di New York era pari a 3 mld di dollari a fine 2018(Di domenica 12 gennaio 2020) In caso di un ritiro delle truppe americane dall'verranno bloccati icorrenti aperti in banche Usa dove finiscono gli introiti del petrolio. E' quanto minaccia l'amministrazione Trump, secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari anonimi del Dipartimento di Stato. L'vedrebbe così bloccati miliardi di dollari, cosa che potrebbe causare il crollo del governo e dell'economia. Secondo il Wsj, il saldo a nome di Bagdad alla Federal Reserve di New York era pari a 3 mld di dollari a fine 2018(Di domenica 12 gennaio 2020)

