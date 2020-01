Un vulcano Matteo Salvini in Emilia Romagna “Se vinciamo, il giorno dopo vado a Roma a dare lo sfratto a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti!” (Di domenica 12 gennaio 2020) Un Matteo Salvini inarrestabile quello che da giorni sta girando in un lungo e largo l’Emilia Romagna. A inizi dell’anno il leader della Lega si era posto l’obbiettivo di visitare 100 piazze in Emilia Romagna. Il traguardo è quasi raggiunto e i risultati iniziano a vedersi. Secondo gli ultimi sondaggi le regionali in Emilia Romagna saranno decisi al fotofinish e il vantaggio, qualora ci fosse ancora, di Bonaccini sulla Borgonzoni è ridotto a pochissimi punti. Matteo Salvini PRONTO ALLO SFRATTO A CONTE, RENZI E DI MAIO Durante un comizio a Coriano Matteo Salvini ha voluto precisare che “Se ognuno di voi adotta 5-6 un po’ incerti noi stravinciamo le elezioni e mi prenderò la soddisfazione il giorno dopo di andare a Roma e di dare il biglietto di sfratto a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e tutta la compagnia briscola”. Poi il leader della Lega ha affermato che una ... Leggi la notizia su baritalianews

