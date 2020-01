Supercoppa di Spagna, Real Madrid – Atletico Madrid 0-0 (LIVE) (Di domenica 12 gennaio 2020) Supercoppa di Spagna, Real Madrid – Atletico Madrid: il risultato, i marcatori e la cronaca della finale. Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella finalissima della Coppa di Spagna. Partita dalle grandi emozioni che non delude le aspettative della vigilia in termini di agonismo e spettacolo. Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Atletico Madrid: risultato e marcatori Di seguito il risultato della finale di Coppa di Spagna Real Madrid – Atletico Madrid 0-0 Marcatori Zinedine Zidane La cronaca Primi venti minuti ad alta intensità con l’Atletico di Simeone che tiene altissimo il baricentro nel tentativo di chiudere gli spazi al Real Madrid che dal canto suo si affida al giro-palla per provare a costruirsi gli spazi giusti per arrivare in zona tiro. Dopo trenta minuti di difficoltà il Real si fa vedere in avanti in due occasioni in pochi ... Leggi la notizia su newsmondo

AntoVitiello : #Todibo, il tentennamento del giocatore non piace, e la trattativa col #Milan per ora non decolla (difensore convoc… - jeanmarie1899 : RT @Orli1983: Ramos si conferma l’uomo delle finali. Realizza il rigore decisivo nel derby e la Supercoppa di Spagna è vinta. Un grande.… - notrealsebaros : L’unica squadra di Madrid vince la Supercoppa di Spagna quindi. -