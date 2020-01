QUESTA SETTIMANA a UNA VITA, le anticipazioni fino al 17 gennaio (Di domenica 12 gennaio 2020) Tornano le maxipuntate domenicali di Una VITA e quindi da ora in poi la telenovela spagnola andrà in onda nuovamente dalla domenica al venerdì, sempre su Canale 5. Riepiloghiamo le anticipazioni su quel che accadrà fino al 17 gennaio 2020: Lucia saluta con affetto Telmo prima che entri in casa degli Alvarez Hermoso, e Samuel assiste geloso. Il parroco conferma che Celia e Felipe sono vivi, ma che anche l’uomo è stato contagiato. Lucia lascia a Telmo una medicina sperimentale portata dal dottor Quiles, che sembra avere funzionato su casi simili. Tuttavia, sembra che sugli Alvarez Hermoso abbia l’effetto contrario, perché i due iniziano a peggiorare. Antoñito si sente tradito da Lolita e le dice che non sa se potrà superare la delusione. Leonor chiede aiuto a Flora per capire cosa nasconde Iñigo e la pasticciera scopre una grossa somma di denaro dentro a una scatola a La ... Leggi la notizia su tvsoap

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Libia, #Serraj bussa a quattrini. L’autogol di #Conte di questa settimana consente a Se… - welikeduel : Il racconto per immagini di questa settimana è nella Calabria che si prepara alle prossime Elezioni Regionali… - mannocchia : Sarraj rimette in fila gli eventi. E' Haftar che ha boicottato il processo di negoziazione politica (vedi conferen… -