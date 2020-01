Maxi multa di 300mila euro al comandante della nave Ong | È ingiusto

Treviso - non raccoglie gli escrementi del cane in città e scatta la Maxi multa : Lavinia Greci Un 59enne non ha raccolto le deiezioni del suo animale domestico e le ha lasciate sul marciapiede, ma alcuni agenti lo hanno visto e fotografato. Prima ha negato e poi ha dovuto pagare Come ogni giorno, aveva portato fuori il suo cane per fare la consueta passeggiata e consentirgli di fare i suoi bisogni. Ma al momento di raccogliere gli escrementi del proprio animale domestico, avrebbe fatto finta di niente, ...

Migranti - effetto Salvini. Maxi-multa al capitano della nave Ong che ha violato i decreti Sicurezza : Caso Migranti, multa da trecentomila euro a Claus Peter Reisch, comandante di una nave Ong che lo scorso mese di agosto ha violato i decreti Sicurezza. Migranti, maxi multa da 300.000 euro per il comandante della nave ong Claus Peter Reisch. La sanzione è figlia dei decreti Sicurezza voluti fortemente da Matteo Salvini, criticati parzialmente da Mattarella, condannati dal Partito democratico e sui quali il Movimento 5 Stelle deve ancora ...

Autostrade - De Micheli : “Non abbiamo mai valutato l’ipotesi di una Maxi multa. Nei prossimi giorni il governo assumerà provvedimenti” : “Non abbiamo mai valutato né privatamente né pubblicamente l’ipotesi di una maxi multa. Nei prossimi giorni il governo assumerà i provvedimenti conseguenti nella sua piena collegialità”. E’ quanto ha detto al Tg1 la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, smentendo l’ipotesi, circolata ieri, di una maxi multa ad Aspi anziché la revoca delle concessioni. Revoca che il M5S continua a sostenere a gran voce: ...

Autostrade - ipotesi Maxi-multa | Il M5S si oppone e spinge per la revoca : Concessione ad Autostrade: il Pd propone una maxi-multa come soluzione intermedia, ma dal M5S arriva un secco no. “Dopo la tragedia del ponte Morandi, esiste solo la strada della revoca. E i pedaggi vanno abbassati”. Sulla concessione ad Autostrade, prosegue il confronto serrato tra Pd e M5S all’interno del governo. Sul dossier annunciato nei giorni […] L'articolo Autostrade, ipotesi maxi-multa | Il M5S si oppone e spinge ...

Autostrade - governo : ipotesi Maximulta al posto della revoca : Il governo potrebbe proporre una maximulta nei confronti di Autostrade per l’Italia. Sarebbe una delle possibili soluzioni in alternativa alla revoca delle concessioni. Questa sorta di “piano b” consentirebbe al governo di chiudere la disputa sulla concessione, nata dopo il crollo del ponte Morandi nel 2018. Il confronto tra il governo e la famiglia Benetton, proprietaria del gruppo Atlantia, potrebbe perciò chiudersi senza uno scontro ...

Autostrade - Maximulta al posto di revoca concessioni? M5s : “Niente sconti - Stato non accetti carità” : Una maxi-multa nei confronti di Aspi al posto di una revoca delle concessioni autostradali. Questa è l'ipotesi di cui si sta parlando in queste ore per arrivare a una risoluzione del caso Autostrade. Ma i Cinque Stelle non ci stanno: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti", tagliano corto fonti pentastellate.Continua a leggere

Le proposte di Autostrade sono insufficienti. De Micheli : “Ci saremmo aspettati una riduzione significativa delle tariffe”. M5S : “Maxi multa? Non scherziamo. Lo Stato non accetta carità” : Autostrade “ha fatto diverse proposte anche al precedente governo. Queste interlocuzioni sono sfociate in vari incontri nei quali sono state indicate delle disponibilità. Le abbiamo ritenute insufficienti per le ricadute a vantaggio dei cittadini”. E’ quanto afferma, in un’intervista a Repubblica, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, in merito alle concessioni autostradali. Il ministro dem ...

Autostrade - il M5s boccia la proposta di Palazzo Chigi di una Maxi-multa : «Non scherziamo. Avanti con la revoca» : La bomba era arrivata ieri sera, 8 gennaio. «Secondo quanto si apprende da fonti di governo una delle strade allo studio per chiudere il dossier sulla concessione di Aspi, aperto dopo il crollo del ponte Morandi, è una maxi-multa al posto della revoca delle concessioni», scrivevano le agenzie stampa poco prima delle 20. Ma il M5s non ci sta con quella che è la soluzione al vaglio del suo stesso governo e fa sapere di voler andare Avanti con ...

"Solo una Maximulta ad Autostrade? Lo Stato non accetta carità". I 5s contro la mediazione del Pd : Basta mettere in parallelo l’intervista della ministra dei Trasporti in quota dem Paola De Micheli a Repubblica e il messaggio che i 5 stelle mandano fuori alle nove del mattino sotto forma di fonti per capire quanto la partita Autostrade abbia fatto esplodere l’ennesimo scontro nel governo. Perché la ministra dice che Aspi può evitare la revoca della concessione e può farlo se abbassa i pedaggi in modo ...

Autostrade - ipotesi Maximulta alternativa alla revoca : Appesa alla decisione del Governo sulla revoca o meno dellaa concessione, Autostrade per l’Italia si prepara a mettere in campo anche il nuovo Piano industriale per dare un segnale di cambiamento e discontinuità con il passato. Il nuovo progetto triennale è sul tavolo dell’a.d. Roberto Tomasi, che conta di portarlo in consiglio di amministrazione nella seconda metà di gennaio. Sul dossier della concessione ...

Autostrade - passo indietro del Governo sulla revoca : ipotesi Maximulta : maximulta ad Autostrade al posto della revoca della concessione. Governo al lavoro per evitare la battaglia legale con Atlantia. ROMA – maximulta ad Autostrade invece della revoca della concessione. Il Governo, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla stampa nazionale, potrebbe fare un passo indietro sulla questione delle tratte gestite da Atlantia e decidere per una sanzione molto pensante lasciando il controllo alla società ...

Caso Autostrade - possibile Maximulta al posto della revoca della concessione : Una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia come possibile alternativa alla revoca. Sarebbe questa una delle strade allo studio del governo per chiudere il dossier sulla concessione di Aspi dopo il crollo del ponte Morandi. Intanto, non c’è soluzione per Alitalia. Non più la revoca della concessione, ma una maximulta. Sarebbe questo l’orientamento del governo per chiudere la partita con Autostrade per ...

Autostrade - fonti di governo : “Ipotesi Maxi-multa in alternativa a revoca concessione”. Patuanelli : “Rescissione è il risultato da ottenere” : C’è l’ipotesi di una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia come possibile alternativa alla revoca. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, mentre il ministro Stefano Patuanelli ribadisce che la revoca è “il risultato da ottenere”, sarebbe questa una delle strade allo studio per chiudere il dossier sulla concessione aperto dopo il crollo del ponte Morandi che provocò 43 morti. L’indiscrezione ...

Nuovo codice della strada : Maxi multa per chi usa telefonino alla guida : Giorgia Baroncini Norme più stringenti sull'uso dello smartphone alla guida: fino a 1.700 euro di multa e sospensione della patente in caso di recidiva. Ecco tutte le novità In arrivo nuove regole ancora più stringenti per tutti gli automobilisti: sta per cambiare il codice della strada. In particolare, alla Camera dei Deputati è all'ordine del giorno la votazione per le norme di sicurezza che andranno a interessare soprattutto ...