Grande Fratello Vip 2020, Salvo a Pago: «Serena ti ha fatto passare per uno sfigato» (Di domenica 12 gennaio 2020) Salvo Veneziano - GFVIP 4 La travagliata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 2020. Il chiacchiericcio legato al rapporto, teoricamente concluso, tra il cantante e l’ex tronista ha così acceso l’opinione critica di Salvo Veneziano, che non ha esitato nel dire al “compagno” il suo punto di vista su tutta la faccenda. Nel corso di una cena, in cui erano presenti pure gli ex gieffini, Pago ha infatti spiegato ad Adriana Volpe e Michele Cucuzza di essere ancora innamorato di Serena; oltre a sottolineare che, venerdì scorso, l’avrebbe baciata se avesse seguito soltanto il suo cuore, il concorrente ha espresso il desiderio di prendersi ancora un po’ di tempo per riflettere meglio sul da farsi, non chiudendo del tutto le porte ad un’ipotetica riappacificazione con la Enardu. Salvo, dopo aver ... Leggi la notizia su davidemaggio

