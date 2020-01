Dakar 2020, Paulo Goncalves è deceduto: chi era il campione portoghese (Di domenica 12 gennaio 2020) Paulo Gonçalves è morto. Notizia tragica alla Dakar 2020, il Rally Raid più prestigioso e importante al mondo deve fare i conti con un’incredibile tragedia: il portoghese, in gara tra le moto, è caduto violentemente attorno al 276° chilometro della settima tappa (da Riyadh a Wadi Al Dawasir, la corsa si sta disputando in Arabia Saudita) e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Fin da subito si è capito che l’incidente era molto grave, un elicottero medico ha raggiunto il centauro ma il quarantenne era già incosciente e in arresto cardiaco. Tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani e all’ospedale di Layla è stato dichiarato il decesso. Era dal 2015 che un atleta non moriva alla Dakar, l’ultimo era stato il polacco Michal Hernik sempre sulle due ruote. Stiamo parlando di una vera e propria icona di questo sport. Paulo Gonçalves era alla sua ... Leggi la notizia su oasport

repubblica : Tragedia alla Dakar, morto il portoghese Paulo Gonçalves [aggiornamento delle 10:38] - SkySportF1 : ? Una giornata di pausa ?? Prima di riprendere la corsa nel deserto #SkyMotori #Dakar2020 - quattroruote : Tragedia alla #Dakar: è morto il motociclista portoghese Paulo Gonçalves > -