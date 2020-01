Dakar 2020 oggi in tv, 7^ tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Riyadh-Wadi Al Dawasir (12 gennaio) (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo la prima giornata di riposo passata in quel di Riyadh, la carovana della Dakar 2020 si rimette in moto quest’oggi con la settima tappa Riyadh-Wadi Al Dawasir che si preannuncia a dir poco estenuante per la resistenza fisica e mentale degli equipaggi. Si tratta infatti della prova speciale più lunga dell’intero rally con i suoi 546 chilometri cronometrati, mentre il tratto di trasferimento sarà lungo 195 km per un totale di 741 chilometri complessivi da percorrere. La frazione si svilupperà attorno ai 600 metri sopra il livello del mare ed i piloti incontreranno un 56% di sabbia, un 28% di dune ed un 16% di terra. Si rinnova la sfida nelle auto tra Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel per la vittoria finale, mentre Fernando Alonso proverà ad ottenere un buon piazzamento di tappa in modo da avvicinare ulteriormente la top10 nella generale. Tra le moto ... Leggi la notizia su oasport

