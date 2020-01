Costa Concordia: 8 anni fa il naufragio, domani una messa all’Isola del Giglio (Di domenica 12 gennaio 2020) Era la sera del 13 gennaio 2012, quando la nave da crociera Costa Concordia in navigazione da Civitavecchia a Savona naufragò presso l’Isola del Giglio, in Toscana, dopo aver urtato gli scogli. A bordo erano presenti 4.229 persone (3.216 passeggeri e 1.013 membri dell’equipaggio): 32 le vittime. Per ricordare il drammatico evento domani, a mezzogiorno, è prevista una messa in suffragio delle vittime sull’Isola del Giglio, a seguito della quale verrà lanciata una corona in mare, nel luogo in cui è avvenuto l’impatto con la scogliera. Alle 21:45, l’orario in cui la nave ha toccato lo scoglio, tutte le imbarcazioni presenti suoneranno in porto. naufragio Costa Concordia, il sindaco dell’Isola del Giglio: “La mente torna a momenti incredibili” naufragio Costa Concordia: “Un arricchimento, dal punto di vista umano, per gli abitanti del Giglio” naufragio Costa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

