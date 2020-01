Sky: Lobotka a Roma per le visite mediche (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ ufficialmente iniziata questa mattina, intorno alle 10, l’avventura italiana di Stanislav Lobotka. Il centrocampista, nuovo acquisto del Napoli, è sbarcato a Roma questa mattina e si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Sul sito di Gianluca Di Marzio le prime immagini ufficiali del suo arrivo presso la clinica Romana. La trattativa con il Celta Vigo per l’acquisto del calciatore è durata circa un mese. Si è conclusa con il pagamento di 20 milioni di euro al club spagnolo, più altri 4 di bonus, che Di Marzio definisce “difficilmente raggiungibili”. Dopo le visite mediche, Lobotka firmerà il contratto quinquennale con il Napoli per 1.8 milioni di euro a stagione. L'articolo Sky: Lobotka a Roma per le visite mediche ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

