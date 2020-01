Pd, Orfini a Zingaretti: “Stracciare lo statuto per riscrivere regole, non sia solo fuffa” (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo l'annuncio del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che vuole sciogliere il partito per crearne uno nuovo, il deputato dem Matteo Orfini chiede che questa rivoluzione sia reale e non sia "solo fuffa". Per metterla in atto, secondo Orfini, è necessario stracciare lo statuto attuale e riscrivere le regole tutti insieme. Leggi la notizia su fanpage

