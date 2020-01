Mondragone Bene Comune: “Per un Reddito di Cittadinanza utile anche alla Collettività” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Mondragone Bene Comune. Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 Gennaio scorso è stato pubblicato il decreto 22 ottobre 2019 recante: “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettivita’ (PUC)” https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-08&atto.codiceRedazionale=20A00100&elenco30giorni=true. Come noto il Beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per collaboraregratuitamente a progetti utili alla collettività, da ... Leggi la notizia su anteprima24

giannigosta : Associazione Mondragone Bene Comune: “Facciamo di Mondragone una “Città che legge” - TeleradioNews : Associazione Mondragone Bene Comune: “Facciamo di Mondragone una “Città che legge” - TeleradioNews : Associazione Mondragone Bene Comune: “Facciamo di Mondragone una “Città che legge” - -