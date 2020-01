Michele Cucuzza al GF Vip, la gaffe e la proposta nella Casa subito virali. E lui diventa un idolo (Di sabato 11 gennaio 2020) Michele Cucuzza è stato il primo concorrente a varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. Seguito a ruota da Rita Rusic, su impulso di Alfonso Signorini il giornalista e la produttrice cinematografica hanno regalato al pubblico un siparietto esilarante. Cucuzza pensava di spaventare Rita apparendo all’improvviso da dietro il divano, ma non sapeva che lei era stata ‘istruita’ per fingere uno svenimento. E alla fine si è spaventato lui ma fortunatamente tutto si è risolto in quattro e quattr’otto. Dopo una respirazione bocca a bocca, il giornalista è venuto a sapere dello scherzo e si è così lasciato andare a una risata. Poi il bacio, anche se dal vetro, con Antonella Elia, che era rinchiusa in una stanza protetta della Casa. Insomma, un inizio scoppiettante per Michele Cucuzza, per cui il GF Vip rappresenta il suo primo reality show. (Continua dopo la foto) E se questi sono ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

