Incidenti in montagna: sciatore muore su una pista da sci del Trentino (Di sabato 11 gennaio 2020) Tragedia sulle piste da sci di Pampeago, in Trentino, dove uno sciatore di 39 anni, originario di Parma, è morto dopo una caduta su una pista nera. L’incidente sarebbe stato causato dalla perdita del controllo degli sci. Sul luogo sono arrivati l’elicottero di Trentino Emergenza, la polizia di Stato e personale addetto della pista.L'articolo Incidenti in montagna: sciatore muore su una pista da sci del Trentino Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

