Il PlayStation Blog europeo svela i vincitori del sondaggio Gioco del Decennio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il PlayStation Blog europeo ha finalmente svelato i vincitori del sondaggio pubblico indetto tempo fa per eleggere il Gioco del Decennio. Come sicuramente ricorderete, nel mese di dicembre Sony aveva chiesto ai videogiocatori di eleggere il proprio videoGioco preferito, fra quelli usciti dal 2010 ad oggi, in modo da incoronare il titolo migliore dell'ultima decade.Era possibile scegliere fra una lista precompilata di giochi usciti su PS3 e PS4, ma anche inserire una propria preferenza. Ora che le votazioni sono terminate, chi avrà vinto l'ambito trofeo di platino?Ebbene il vincitore è The Last of Us, il capolavoro di Naughty Dog che ha graziato prima PlayStation 3 e, in seguito, PlayStation 4, con una remastered che ne ha migliorato il già eccellente comparto grafico. Seguono in classifica altri nomi altisonanti, come God of War, The Witcher 3: Wild Hunt e l'immancabile Grand Theft Auto ... Leggi la notizia su eurogamer

