Cagliari, Maran: «Bravi nel primo tempo, nel secondo tutto difficile»

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata dai suoi contro il Milan. Ecco il suo pensiero: «Il primo tempo è stato giocato alla pari e con la stessa intensità. Soffrivamo la loro fisicità, ma abbiamo avuto delle occasioni. Dopo 30 secondi nel secondo tempo abbiamo concesso un gol facile e tutto si è complicato. Questo ha condizionato la gara, dopo l'episodio non siamo stati Bravi a reagire».

