Al Sarraj incontrerà Conte a Roma | le incognite sul bilaterale

Archiviata la giornata nera di mercoledì, contraddistinta dallo strappo del premier libico Fayez Al Sarraj che ha preferito far ritorno a Tripoli senza incontrare Giuseppe Conte a Roma, la diplomazia italiana ha provato faticosamente a tessere di nuovo la tela dei rapporti tra le due sponde del Mediterraneo. Quanto accaduto mercoledì ha rischiato seriamente di compromettere la nostra posizione in Libia, per un verso ha già creato danni di non poco conto. Ma né a Roma e né a Tripoli hanno intenzione di far deteriorare ulteriormente la situazione. E così, in questo sabato, Al Sarraj dovrebbe essere, questa volta senza problemi, a Palazzo Chigi. Un lavoro di 48 ore fatto lungo i corridoi diplomatici, che ha quindi dato il primo frutto.

Il premier libico Fayez al-Sarraj sarà ricevuto nel pomeriggio di domani, sabato 11 gennaio 2020, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo riferisce all'Ansa l'ambasciatore libico presso l'Unione europea Hafed Gaddur, precisando che è stato il primo ministro italiano ad invitare ufficialmente Sarraj a Roma. Mercoledì 8 gennaio Conte ha incontrato a Roma il ...

