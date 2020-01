Sicurezza e polveri sottili, i crucci di Mastella: “Chiudere le scuole il sabato è un’idea” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il problema delle polveri sottili in città è da sempre un tema caldo. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, questa mattina, a margine dell’incontro in Prefettura con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sulla situazione del dissesto idrogeologico in cui versa la città e l’intero Sannio, ha annunciato eventuali importanti provvedimenti da adottare per cercare di risolvere “questa drammatica situazione”. “Anche da noi muore gente e quindi bisogna fare di più per il bene dei cittadini, per la loro salute”, ha detto il primo cittadino. “Sto immaginando, casomai per il prossimo anno, di chiudere le scuole il sabato durante l’intero periodo invernale, così da limitare l’inquinamento causato dagli impianti di riscaldamento”. L'articolo Sicurezza e polveri sottili, i ... Leggi la notizia su anteprima24

Sicurezza polveri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sicurezza polveri