Senago, i vigili inseguono nel bosco gli spacciatori che gettano la droga (Di venerdì 10 gennaio 2020) Operazione antidroga della Polizia Locale, a Senago, inseguimento nei boschi delle Groane e sequestro di 18 dosi di cocaina Ben 11,5 grammi di stupefacente recuperato dagli agenti di Polizia Locale. Gli uomini del comandante Fabio Tagliabue sono intervenuti poco dopo le 17 sulla sp119 in seguito ad una segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto hanno subito individuato alcuni pusher, presumibilmente di origine nordafricana, che alla vista degli uomini in divisa si sono dati alla fuga. È scattato l inseguimento all interno dell are boschiva. Prima di fare perdere le tracce oltrepassando il fiume gli spacciatori hanno tentato di liberarsi dello stupefacente recuperato dagli agenti di Polizia Locale e portato in Comando. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

