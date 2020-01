Reddito di cittadinanza, via libera al catalogo dei lavori nei comuni. Ecco per chi scatta l’obbligo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per i beneficiari del Reddito di cittadinanza è in vigore l’obbligo di dedicare almeno 8 ore settimanali ai progetti utili alla collettività nel comune di residenza Leggi la notizia su ilsole24ore

marattin : Cosa c’è da salvare nel reddito di cittadinanza e cosa invece proprio non funziona. In due minuti, per chi è intere… - alexbarbera : Ho intervistato Pasquale Tridico, che difende il reddito di cittadinanza ma ammette: “La povertà non l’abbiamo abol… - La7tv : #ottoemezzo Reddito di cittadinanza, Luigi @marattin: 'E' stato detto che ha ridotto la povertà del 60%, ma non ci… -