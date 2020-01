Rapine in successione, beccato dai Carabinieri 28enne ebolitano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – I militari della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Eboli hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di un giovane ebolitano, classe ’92, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per pregressi reati contro il patrimonio, associato alla casa circondariale di Salerno. L’attività investigativa ha consentito di accertare che l’indagato si è reso responsabile, negli ultimi quindici giorni, di una serie di Rapine in danno di persone prevalentemente di sesso femminile o anziane. Il 2 gennaio scorso, dopo aver minacciato con un coltello alla gola due cittadini ebolitani, sottraeva loro la somma di 200 euro. Il giorno seguente colpiva un’anziana signora alla quale, dopo averla strattonata e fatta rovinare a terra, ... Leggi la notizia su anteprima24

