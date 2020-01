Ragazzo adolescente era indisciplinato a scuola, la punizione che gli dà il padre fa scoppiare dal ridere tutta la classe (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un Ragazzo adolescente di 17 anni, Bradley era solito comportarsi molto male a scuola: era distratto durante la lezione, parlava molto con i compagni e i professori continuamente chiamavano i genitori per lamentarsi. All’ennesima chiamata da parte dei professori, il padre ha minacciato così il Ragazzo:” Stai attento, se ricevo ancora una chiamata vengo a scuola e mi siedo vicino a te”. Il Ragazzo non prese affatto sul serio questa minaccia e continuò a comportarsi come al solito. Il padre, chiamato ancora una volta dai professori, decise di mettere in atto ciò che aveva minacciato . Quando il Ragazzo la mattina dopo entrò in classe c’era il padre seduto accanto al suo posto. Il Ragazzo racconta così: “Non lo ho notato fino a quando non sono andato a sedermi al mio posto, ero scioccato”. Tutta la classe non faceva altro che ridere mentre il Ragazzo si vergognava ... Leggi la notizia su baritalianews

