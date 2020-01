OnePlus 6T 8-128 GB in offerta a un prezzo pazzesco: eccolo a 279,99 euro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ancora oggi uno smartphone valido, e per certi versi gemello del più recente OnePlus 7, OnePlus 6T è il protagonista di un'offerta mai vista prima su MediaWorld, dove è acquistabile al prezzo più basso di sempre. L'articolo OnePlus 6T 8-128 GB in offerta a un prezzo pazzesco: eccolo a 279,99 euro proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

OnePlus 128 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : OnePlus 128