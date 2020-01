Meghan è già tornata in Canada dal piccolo Archie, Harry resta a trattare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Meghan Markle è già tornata in Canada, lasciandosi alle spalle la bufera scatenata dall’annuncio fatto assieme a Harry di voler rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica per rendersi indipendenti finanziariamente e suddividersi fra Regno Unito e Nord America.La duchessa di Sussex, riporta la Bbc, è partita per Toronto, dove aveva trascorso buona parte delle vacanze natalizie con la famiglia, per ricongiungersi con Archie, che come si apprende era rimasto in terra canadese.Meghan ha lasciato a Londra il consorte Harry, cui spetterà ora negoziare un accordo condiviso con la regina e gli altri reali. Elisabetta II ha ordinato nelle scorse ore di avviare un dialogo per trovare una soluzione concordata a giorni, dopo aver reagito con irritazione al fatto compiuto annunciato unilateralmente dai duchi sul loro futuro.Il Times ... Leggi la notizia su huffingtonpost

SirDistruggere : Harry e Meghan si “dimettono” dallo status di reali e vogliono andare a vivere e lavorare in America. Io di questi… - HuffPostItalia : Meghan è già tornata in Canada dal piccolo Archie, Harry resta a trattare - SmorfiaDigitale : Gran Bretagna, Meghan gi tornata in Canada: Harry resta a negoziare -