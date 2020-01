McGregor-Cerrone, MMA UFC 246: orario, programma, tv e streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) A un anno e tre mesi di distanza dallo storico incontro perso contro il russo Khabib Nurmagomedov, l’irlandese Conor McGregor, grande stella delle MMa, tornerà sul ring in un match che lo vedrà contrapposto allo statunitense Donald Cerrone. Cerrone, il quale vanta un record di 36-13 in UFC, è reduce da una sconfitta patita per mano del connazionale Justin Gaethje il 14 settembre 2019. McGregor, invece, ha un record di 21-4 nella federazione di spicco della discplina e dal 12 febbraio 2011 ad oggi ha perso solo in due occasioni, la sopraccitata contro Nurmagomedov e in precedenza con Nate Diaz il 5 marzo 2016. Con DAZN segui McGregor-Cerrone IN streaming, LIVE E ON DEMAND L’incontro andrà in scena nella notte di domenica 19 gennaio, più precisamente alle 4.00, ove sarà il piatto forte di UFC 246, il primo evento che la federazione terrà nel nuovo decennio. Sarà, oltretutto, ... Leggi la notizia su oasport

