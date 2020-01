Mauro Romano scomparso nel ’77, una nuova pista: trovate ossa in fondo a un pozzo (Di venerdì 10 gennaio 2020) È difficile scoprire la verità quando questa è celata da un pesante velo di omertà e annebbiata dagli anni che passano. Lo sanno bene Natale Romano e Bianca Colaianni, genitori dello scomparso Mauro Romano. Il piccolo, all’epoca di appena 6 anni, sparì inspiegabilmente in un caldo pomeriggio salentino del 1977. Da allora sono passati oltre 40 anni, eppure la coppia non smette di battersi per scoprire cosa sia accaduto al loro figlio. Bianca Colaianni è stata anche di recente ospite della trasmissione Storie Italiane, chiedendo giustizia per il figlio. Le indagini sulla scomparsa sono state ora riaperte, e la Procura di Lecce sta seguendo la pista pedopornografica, già ipotizzata in passato. Mauro Romano, svolta nelle indagini Le ricerche svolte nei dintorni di Racale, paese teatro della sparizione, hanno portato a una macabra scoperta. Sul fondo di un pozzo nelle campagne di ... Leggi la notizia su thesocialpost

