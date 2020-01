Masterchef 9: una Mystery non fa primavera (Di venerdì 10 gennaio 2020) Masterchef 9 - Rossella La ricerca del nuovo Masterchef italiano prosegue, e per il momento la sensazione iniziale non viene smentita: la MasterClass 2020 è di un livello superiore a quelle viste finora. I concorrenti mostrano già una professionalità ed un’inventiva che, di solito, viene fuori solo a gara inoltrata e dopo diverse sollecitazioni da parte dei giudici. Peccato che basti un piccolo errore per rovinare un percorso all’apparenza perfetto, come è accaduto ieri sera a Rossella. Masterchef 9: Rossella eliminata nonostante un’ottima Mystery Box L’imprenditrice di Catanzaro, a dispetto del carattere mite e dell’atteggiamento più anonimo rispetto a quello di molti suoi avversari, nella prima parte della quarta puntata ha ottenuti risultati brillanti. In particolare nella Mystery Box, quando il suo piatto strepitoso – ravioli cinesi in brodo ... Leggi la notizia su davidemaggio

