Gli occhiali VR di Panasonic con supporto HDR sono un concentrato di stile e tecnologia da tenere d'occhio (Di venerdì 10 gennaio 2020) La realtà virtuale è praticamente sempre sinonimo di visori e headset ma la soluzione di Panasonic ha un curioso stile che ha un non so che di steampunk che potrebbe incuriosire molti e che tra l'altro presenta una tecnologia niente male a supporto.Al CES 2020, Panasonic ha mostrato i propri occhiali VR, un'alternativa ai visori classici che ha trovato non pochi sostenitori e che sono a tutti gli effetti anche un progresso tecnologico rispetto alla concorrenza sul mercato. Ci troviamo di fronte a degli occhiali che montano dei micro-pannelli OLED sviluppati in collaborazione tra Panasonic e Kopin che propongono una risoluzione molto elevata con un effetto screen-door quasi nullo.Si tratta allo stesso tempo dei primi occhiali VR a supportare l'HDR e l'effetto secondo chi ha provato con mano il prodotto sarebbe davvero notevole anche grazie all'accompagnamento di cuffie progettate da ... Leggi la notizia su eurogamer

