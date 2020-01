Da Naomi Campbell a Uma Thurman: chi compie mezzo secolo di bellezza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Modelle o attrici, sono alcune delle donne più famose al mondo e nel 2020 compiranno 50 anni. La loro bellezza ha visto la luce nel 1970, una bellezza senza tempo per Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Uma Thurman e Melania Trump, donne dal fascino innegabile. Le top model che spegneranno le candeline Due tra le top model più belle e rinomate a livello internazionale, Naomi Campbell e Claudia Schiffer in questo 2020 festeggeranno i loro 50 anni. Naomi, la Venere nera delle passerelle, compie gli anni il 22 maggio, compleanno in bikini invece per la biondissima Claudia Schiffer, che festeggia il compleanno il 25 agosto. Grandi icone della moda, le due modelle hanno cavalcato le passerelle più prestigiose e scintillanti del mondo, dando vita alle grandi firme dell’Alta Moda. Naomi Campell e Claudia Schiffer hanno ripercorso la medesima passerella durante l’edizione del 2017 della ... Leggi la notizia su thesocialpost

uarentrait : [ 14 anni In vacanza dai miei zii in Sardegna Folla di paparazzi aspettavano l’uscita di Briatore e Naomi Campbell,… - prestia_fabio : Non me la ricordavo questa Naomi Campbell in versione cantante............. e sopratutto con il playback della sua… - GvnLarisa : RT @LukaNeziri: Faccio vedere a ste una foto. Io: Sai chi è questa? Ste: ..mmmmmm questa è una cantante, Rihanna?? ERA NAOMI CAMPBELL -