Calcio Napoli, Gattuso: dobbiamo continuare così, con la Lazio out Koulibaly e Mertens (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Calcio Napoli | “dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. Col Parma e con l’Inter sembrano due squadre diverse, iniziamo a stare meglio fisicamente, a palleggiare e giocare … L'articolo Calcio Napoli, Gattuso: dobbiamo continuare così, con la Lazio out Koulibaly e Mertens proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

