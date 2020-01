Boeing, le email della vergogna dei dipendenti sul 737 Max per non addestrare i piloti (Di venerdì 10 gennaio 2020) I dipendenti della Boeing si fanno beffa della Faa, l’agenzia federale Usa per l’aviazione, con atteggiamento sprezzante ignorano la necessità di sicurezza sui voli, e così è lo stesso colosso americano a rendere pubblici dei documenti interni da cui emergono le responsabilità dei propri lavoratori. In particolare i dipendenti della Boeing si vantano di poter ottenere la certificazione 737 Max con una formazione minima per i piloti. «Ho appena ingannato con i miei trucchi mentali Jedi questo imbecille», si legge nella chat interna della Boeing. L’«imbecille» è riferito a un cliente. Il materiale, oltre 150 pagine di documenti, è stato consegnato agli inquirenti mesi fa e poi la Boeing lo ha inviato alla Faa e successivamente al Congresso americano. In realtà la mossa è stata un nulla di fatto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal: la Faa, ... Leggi la notizia su open.online

