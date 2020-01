Ascolti tv, dati Auditel giovedì 9 gennaio: Don Matteo 12 debutta con 7 milioni di telespettatori (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il ritorno di Terence Hill nei panni di Don Matteo è un successo annunciato. La prima puntata della dodicesima stagione partita giovedì 9 gennaio su Rai 1 è stata seguita da 7 milioni 5mila telespettatori con il 30.56% di share con picchi che toccano il 38%. Special guest del primo appuntamento Fabio Rovazzi che ha debuttato come attore e in merito a questa esperienza ha dichiarato: “Inizialmente mi ha molto spaventato questa richiesta di recitazione, ma una volta andato in onda Don Matteo ho ricevuto talmente tanti complimenti che ringrazio e ringrazierò sempre per avermi coinvolto in questo incredibile ruolo inaspettato da parte mia e sono anche molto contento che la puntata in cui ho esordito abbia ottenuto questi risultati”. Don Matteo 12, le foto dal set della nuova stagione e i protagonisti Terence Hill (Don ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

