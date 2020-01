Un nuovo patto per l’ambiente e il territorio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nell’intervista pubblicata dal Sole 24 Ore il 7 gennaio scorso, il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut affronta una serie di questioni decisive per la scelta del modello di sviluppo che abbiamo il vitale bisogno di adottare da qui ai prossimi decenni.Tra queste la riforma del Cipe, che nel giro di qualche mese dovrebbe assumere come criterio principale per la programmazione delle infrastrutture quello della sostenibilità; la questione dello scorporo degli investimenti cosiddetti “green” dal patto di stabilità; la sfida di rendere agile ed efficiente l’erogazione delle risorse per la prevenzione dal rischio idrogeologico, dal quale il nostro Paese è flagellato più di ogni altro; l’atteso accordo per una legge che coniughi contenimento del consumo di suolo e incentivi alla rigenerazione urbana; il lancio della ... Leggi la notizia su huffingtonpost

