Tridico: “Il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’intervista di Pasquale Tridico a La Stampa: “Il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà ma è un provvedimento che funziona”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni de La Stampa di Pasquale Tridico che ha fatto il punto sul reddito di cittadinanza: “Il beneficio non ha abolito la povertà – ha ricordato il presidente dell’Inps – ma si tratta di un beneficio che funziona. In questo momento è distribuito tra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione tecnica delle legge, a regime raggiungeremo tre dei cinque milioni di persone considerate povere dall’Istat e cioè il 60%“. Tridico a La Stampa: “Il reddito non dipende dalla produttività” Molte critiche sul reddito della cittadinanza riguardano il fatto che il provvedimento non calcola il costo ... Leggi la notizia su newsmondo

