Sembra che l’aereo caduto in Iran sia stato abbattuto (Di venerdì 10 gennaio 2020) I governi di Regno Unito, Canada e Stati Uniti dicono che l'aereo è stato colpito da almeno un missile, partito per sbaglio dalle difese aeree Iraniane: e c'è un video Leggi la notizia su ilpost

Fontana3Lorenzo : Vi sembra normale che nella capitale di un paese civile, un ristoratore non possa lavorare in sicurezza e tranquill… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Buon pomeriggio Amici, anche oggi lunga giornata di incontri pubblici e privati, ora a Mirandola (Mode… - micillom5s : L'#Italia ripudia la #guerra Questa è la motivazione per cui si sceglie la via del #dialogo e della #diplomazia. S… -