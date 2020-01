Previsioni meteo verso il weekend: più nubi e qualche pioggia su alcune aree. Calo termico, farà ancora più freddo [MAPPE] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Previsioni meteo – qualche movimento di aria in più si avrà nel corso dei prossimi giorni e del weekend. Niente di particolarmente importante, pur tuttavia andranno realizzandosi delle infiltrazioni di aria umida atlantica, in un contesto barico sempre dominato dall’alta pressione. Piccole gocce instabili in quota che solcheranno il promontorio anticiclonico andando ad attivare una blanda circolazione depressionaria fra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale. Tale modesta attività ciclonica sarà responsabile a più riprese di un aumento della nuvolosità e anche di locali piogge su alcune nostre regioni. Si tratterà di una instabilità localizzata, non duratura, ma su alcune aree abbastanza significativa e che si esplicherà in due fasi. Una prima fase, contemplerà l’azione di un moderato nucleo di vorticità positive che riuscirà a staccarsi dal ramo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - periodicodaily : Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 9 Gennaio 2020 #meteo #9gennaio -