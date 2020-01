Napoli, Mertens resta in Belgio un’altra settimana: le ultime (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, Mertens resta in Belgio un’altra settimana: le ultime Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens sarebbe ancora acciaccato e per lui si prospetta un’altra settimana di cure in Belgio, vicino alla propria famiglia. L’attaccante belga vuole tornare al massimo della forma a Napoli e per farlo deve risolvere questi vecchi problemi all’adduttore che lo tormentano ormai da qualche settimana, il suo possibile rientro è fissato per il 18 gennaio contro la Fiorentina, al San Paolo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I ... Leggi la notizia su forzazzurri

