Iran, compagnie evitano spazio aereo

Diversi vettori hanno reso noto che eviteranno loiano, anche con cancellazioni di voli, per le crescenti tensioni in Medio Oriente. Tra queste, Lufthansa, Air Canada, Singapore Airlines, Qantas, China Airlines e Malaysia Airlines. Emirates ha invece cancellato ieri i voli verso Baghdad in Iraq, dove è stato ucciso il generaleiano Qassem Soleimani e dove è stato sferrato l'attacco missilistico di Teheran contro due basi militari che ospitano truppe Usa.