Il San Paolo e i suoi fratelli: sui regolamenti è sempre più ‘tolleranza zero’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una situazione tesa che sta creando più di un malumore, ma è davvero l’unica in Italia? L’imposizione delle norme comportamentali ha creato più di un grattacapo a tanti tifosi napoletani, multati e in certi casi ‘umiliati’ da sanzioni ritenute ingiuste. Il Corriere del Mezzogiorno ha ripercorso quelle che sono le peculiarità degli altri grandi impianti italiani, lo stadio Meazza di Milano, l’Olimpico di Roma e l’Allianz Stadium di Torino. Applicazione rigida delle norme, ma al tempo stesso anche passi avanti per far sì che i tifosi abbiano spazi su misura. A Roma, ad esempio, dopo il caos generato qualche anno fa dalla costruzione di barriere divisorie nelle due curve per ragioni di sicurezza, si è arrivati non solo alla rimozione delle stesse ma anche alla creazione di pedane che favoriscono le operazioni del ... Leggi la notizia su anteprima24

