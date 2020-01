Il salvataggio del dolce cucciolo (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’abbandono degli animali è sicuramente una delle piaghe più diffuse degli ultimi tempi e molto difficile da combattere. Proprio per questo, oggi abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di un cucciolo, che ha sciolto i cuori di migliaia di utenti del mondo del web. Era un giorno come gli altri per due giovani pescatori, che erano usciti con la loro barca, per fare un giro del fiume. La loro intenzione era quella di rilassarsi un po’. Mentre erano in acqua, però, hanno notato che alla in un angolo stretto c’era qualcosa che si muoveva. Entrambi volevano capire di cosa si trattasse e per questo, si sono avvicinati. Quando la loro barca era abbastanza vicina, hanno scoperto che in realtà era un dolce cucciolo, che sicuramente aveva poche settimane di vita. Era stato abbandonato ed in quel luogo non avrebbe avuto modo di sopravvivere. I due pescatori, si sono ... Leggi la notizia su bigodino

