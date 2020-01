Il calcio è lo stadio. Senza stadio non ricorderei il gol di Bertucco né la veronica di Sivori (Di giovedì 9 gennaio 2020) Personalmente non vado quasi mai allo stadio da un po’ di tempo. Dopo quarant’anni di preSenza costante, trenta e più dei quali insieme a Lucio. Inseparabile amico. Per me, per noi è diventato troppo stancante la preSenza allo stadio. Per di più in una girandola di giorni ed orari. Come unica eccezione sono andato in trasferta a Salisburgo. La passione, però, non si è attenuata di un briciolo. Tifosissimo ero. Tifosissimo sono. Insomma il passare degli anni è stato inesorabile. Ma dalla malattia azzurra che ho contratto a cinque anni non sono guarito. Certo la nostalgia è molto forte. Come sempre accade con i ricordi, le sensazioni di gioventù. Un conto è vedere la partita in tv. Non perdi un dettaglio tecnico. Non hai dubbi sui centimetri di un fuorigioco. Sai per certo chi ha segnato… Però … però allo stadio è un altro mondo. Ti avvolge una nube di passione. Di ... Leggi la notizia su ilnapolista

