Grande Fratello VIP, brutta partenza: Heidi batte Alfonso Signorini (Di giovedì 9 gennaio 2020) La notizia è di quelle clamorose: Heidi batte il Grande Fratello VIP. La storia della contadina Svizzera, a cui le caprette fanno ciao, ha superato in ascolti il re dei reality, guidato dall’imperatore del gossip Alfonso Signorini. Il film di Rai1, infatti, ha ottenuto 4.437.000 telespettatori e uno share del 19,73 per cento contro i 3.405.000 e il 20,1 per cento (più alto perché il ‘Grande Fratello Vip’ va oltre il prime time) del reality di Canale 5. Un dato clamoroso che sta portando ore e ore di budella marce in casa di Alfonso Signorini che forse dovrà rivedere qualcosa con gli autori. Durante la trasmissione di ieri, poi, non è mancato il ‘perculamento’ della trasmissione da parte di numerosi vip. «Sto vedendo la sigla del Grande Fratello Vip, è una cosa che non ci si crede dalla bruttezza. Signorini che recita è come se la mi zia facesse lo spogliarello ... Leggi la notizia su cronacasocial

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -